Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Çin'de yaşanan olağanüstü bir olayda, paraşütçü sporcu güçlü hava akımına kapılarak 8.5 kilometre yüksekliğe çıktı ve ölümle burun buruna geldi. Cumartesi günü Qilian Dağları üzerinde rutin bir paraşüt uçuşu yapan sporcu, 3 bin metre yükseklikten havalandıktan kısa süre sonra nadir görülen "bulut emme" fenomenine yakalandı.

Paraşütçü kontrol edilemez şekilde yukarı çekilmeye başladı ve yolcu uçaklarının uçtuğu yüksekliğe kadar çıkarıldı. Bu korkunç deneyimi cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi başaran sporcu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede viral oldu.

Yayınlanan görüntülerde paraşütçünün buzla kaplı halde paraşütüne tutunduğu, görünürlüğün neredeyse sıfır olduğu bulutların içinde sürüklendiği görülüyor. Oksijen maskesi olmadan nefes almaya çalışan sporcu, en yüksek noktada bulutların üzerinde sallanırken vücudu tamamen donmuş durumda. Hipoksi yaşamasına rağmen bayılmadı.

"Sürekli telsizle konuşmaya devam ettim" diyen paraşütçü, sonunda paraşütünü kontrol ederek güvenli şekilde yere indi. Ellerinde ağır donmalar oluştu ancak hayati tehlike atlattı. 8.5 kilometre yükseklikte sıcaklık eksi 40 dereceye düşerken oksijen seviyesi hayati tehlike oluşturacak kadar azalıyor.

Deneyimli paraşütçü Ou olayı "gerçekten mucize" olarak nitelendirdi ve "çok az insan böyle yüksekliklerde hayatta kalabilir, zihinsel gücü inanılmazdı" dedi.

Olay sonrası başlatılan araştırmada paraşütçünün uçuş izni almadığı, hava durumu raporunu göz ardı ettiği ve güvenlik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Çin yasalarına göre tüm hava sporları için önceden resmi izin gerekiyor ve kurallara uymayanlara para cezası veya hapis cezası verilebiliyor. Sosyal medyada viral olan video, paraşütçülükteki riskleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.