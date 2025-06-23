Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
23.06.2025 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Haber Videosu

Adı Süper Lig ekipleriyle anılan ve son olarak Trabzonspor ile gündeme gelen Paul Pogba'nın yeni adresi belli oldu. Doping kullanımı nedeniyle futboldan men edilen ve uzun bir aradan sonra yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Pogba, Monaco ile anlaştı. Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde Fransa'ya dönerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

Doping kullandığı gerekçesiyle futboldan men edilen ve uzun bir aranın ardından yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig ekipleriyle gündeme gelen ve yeni adresi merak konusu olan yıldız oyuncu Paul Pogba'nın anlaştığı takım ortaya çıktı.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Son olarak formasını giydiği Serie A devi Juventus'ta doping kullanımı nedeniyle futboldan men edilen Paul Pogba, cezasının sona ermesiyle sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Birçok talibi bulunan yıldız oyuncu geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.

İMZA ATMAYA GİDİYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba, Monaco ile her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde ülkesi Fransa'ya uçarak sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

Trabzonspor, Paul Pogba, Fransa, Monako, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferhat Akbulak:
    atacağınız başlığın 18 0 Yanıtla
  • atilla5534:
    hoş geldin ne abi adam monokaya gitmiş haber bulamadınızmı başka 2 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Monoko varken Adamın ne işi var Trabzon da 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

20:11
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:52:06. #7.13#
SON DAKİKA: Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.