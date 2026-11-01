Houston Rockets, Oklahoma City'yi 119-98 yendi, Şengün 16 sayı ve 9 asistle döndü

Houston Rockets, Oklahoma City'yi 119-98 yendi, Şengün 16 sayı ve 9 asistle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Houston Rockets, NBA'de evinde Oklahoma City Thunder'ı 119-98 mağlup ederek 6. galibiyetini elde etti. Sakatlıktan dönen Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 1 blokla oynarken Jabari Smith Jr. 30, Marcus Smart 24 sayıyla katkı verdi.
NBA'de Houston Rockets evinde Oklahoma City Thunder'ı 119-98 mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 1 blokla oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 119-98'lik skorla mağlup etti ve 6. galibiyetini kazandı. Houston'da sakatlıktan dönen milli basketbolcu Alperen Şengün 33 dakika kaldığı parkede 16 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 1 blokla oynarken, Jabari Smith Jr. 30 sayı ve Marcus Smart da 24 sayı kaydetti. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 26 sayıyla ön plana çıktı.
Philadelphia deplasmanda kazandı
Philadelphia 76ers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'ı 109-104'lük skorla yendi ve üst üste 3, toplamda 6. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Tyrese Maxey 38 sayıyla takımının en skoreri olurken, milli basketbolcu Adem Bona da 22 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 5 ribaund, 3 asist 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Charlotte'ta ise Grayson Allen 27 sayı, Brandon Miller 24 sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Utah Jazz: 90 - Portland Trail Blazers: 112
Charlotte Hornets: 104 - Philadelphia 76ers: 109
New Orleans Pelicans: 121 - Atlanta Hawks: 99
Milwaukee Bucks: 111 - Cleveland Cavaliers: 136
Memphis Grizzlies: 136 - Sacramento Kings: 105
San Antonio Spurs: 121 - Minnesota Timberwolves: 111
Houston Rockets: 119 - Oklahoma City Thunder: 98
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