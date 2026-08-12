Hradec Kralove, Beşiktaş Maçına Hazır

Çekya ekibi Hradec Kralove, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş ile yarın İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör David Horejs yönetiminde Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Çek ekibinin taktiksel uygulamalar üzerinde durduğu öğrenildi.

Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesi, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynanan ilk maçtan 1-0 galip ayrıldı.