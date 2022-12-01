Galatasaray'dan stopere yerli futbolcu hamlesi! İki milli yıldızla görüşmelere başlayacak - Son Dakika
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Galatasaray'dan stopere yerli futbolcu hamlesi! İki milli yıldızla görüşmelere başlayacak

01.12.2022 19:41

Hücum hattını yabancılarla oluşturan Galatasaray, defans hattı için yerli isimleri düşünmeye başladı. Galatasaray, iki milli stoper için bu hafta çalışmalara başlıyor.

Galatasaray'da Başta Sacha Boey ve Victor Nelsson olmak üzere yabancılara gelen teklifler, aynı zamanda Ross'un da ciddi bir sakatlık yaşaması, bu bölgeye takviye yapılmasını mecbur kılıyor. Sarı-Kırmızılılar da bu fırsatı yerli transferleriyle değerlendirip, ilk 11'de ön taraftaki yabancı opsiyonunu artırmayı düşünüyor.

LİSTENİN TEPESİNDE CENK VAR

Yerli savunmacı transferinde ilk sırada ise Cenk Özkacar var. A Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki savunmacının bonservisi Lyon'da ve Valencia'da kiralık oynuyor. Ancak İspanyol kulübünde satın alma opsiyonunun bulunması, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.

Galatasaray'dan stopere yerli hamlesi! İki milli yıldızla masaya oturulacak

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-Kırmızılılar buna rağmen Cenk'le anlaşmayı sağlayıp, Valencia'ya olası transferinin önüne geçmeye çalışacak. Önümüzdeki hafta genç oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılacağı da gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan stopere yerli hamlesi! İki milli yıldızla masaya oturulacak

HEDEF OCAK AYINDA BİTİRMEK

Fanatik'teki habere göre; Savundaki diğer yerli adayı ise hemen hemen tüm şampiyonluk adaylarının listesinde bulunan Samet Akaydın. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla müthiş bir form grafiği ortaya koyan 28 yaşındaki stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, iştah kabartan bir başka unsur. Ancak Galatasaray'ın planı, bu transferi ocak ayında gerçekleştirmek.

GELME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Dolayısıyla öncelik Adana Demirspor'la anlaşma sağlayabilmek. Sarı Kırmızılılar, kısa süre içerisinde Samet konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulübe yakın kaynaklar, Samet transferinin Cenk'e göre çok daha yüksek ihtimalli olduğunu ifade ediyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan stopere yerli futbolcu hamlesi! İki milli yıldızla görüşmelere başlayacak - Son Dakika


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