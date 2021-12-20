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Hükmen mağlup sayılan Tottenham, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti - Son Dakika

Hükmen mağlup sayılan Tottenham, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

20.12.2021 13:36
Hükmen mağlup sayılan Tottenham, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanması planlanan ancak artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes maçı için karar verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanması planlanan ancak artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes maçı için karar verildi.

9 Aralık 2021'de UEFA Avrupa Ligi G grubu 6. maçında sahasında Rennes'i ağırlayacak olan Tottenham, artan yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya çıkamamış, UEFA tarafından maç ertelenmişti. Maç ile ilgili bugün toplanan UEFA yönetimi, Rennes karşısına çıkamayan Tottenham'ın hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Tottenham bu karar sonrası UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Avrupa Ligi G grubunda Rennes 14, Vitesse 10 puanla bir üst tura yükselme başarısı gösterirken; Tottenham grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Böylece UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rapid Wien'in rakibi Vitesse oldu. - İSTANBUL

Tottenham, Aralık, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hükmen mağlup sayılan Tottenham, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hükmen mağlup sayılan Tottenham, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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