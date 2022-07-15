Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti - Son Dakika
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Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti

15.07.2022 12:07

Atletico Mineiro'nun 35 yaşındaki yıldızı Hulk, takımının Brezilya kupasına veda ettiği zor bir gecede büyük zorluklar yaşadı. Doping testi için 30 litre su içen yıldız futbolcu maç sırasında tam 6 kilo kaybetti. Brezilyalı yıldız gecenin oldukça yorucu geçtiğini belirtti.

Brezilya Kupası son 16 turu ikinci maçında Flamengo ile Atletico Mineiro karşı karşıya geldi. Rövanşta rakibine 2-0 mağlup olan Atletico Mineiro kupaya veda ederken takımın yıldızı Hulk, zorlu bir gece geçirdi.

DOPİNG TESTİNE ÇAĞRILDI

NTV Spor'un aktardığı habere göre, yıldız oyuncu karşılaşmanın ardından doping testine davet edildi ve Maracana'dan 4 saat sonra ayrılabildi. Takım uçağını kaçıran Brezilyalı için daha sonra özel bir jet gönderildi.

6 KİLO KAYBETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Atletico'ya geldiğimden beri en susuz kaldığım maç bu oldu. Tam 6 kilo verdim. Maçta 97 kilodan, 91'e düştüm. Doping testi için dört saatte 30 litre su içtim ama ona rağmen idrarımı yapmakta zorlandım. Yorucuydu" ifadelerini kullandı.

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Atletico Mineiro, Brezilya, Flamengo, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti - Son Dakika
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