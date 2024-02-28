İngiltere Championship ekibi Hull City, Antalya'da kamp yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İngiltere Championship ekibi Hull City, Antalya'da kamp yapacak

İngiltere Championship ekibi Hull City, Antalya\'da kamp yapacak

İngiltere Championship ekibi Hull City, milli takım arasında Antalya'da kamp yapacağını duyurdu. Takımın 18-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek kampında özel bir hazırlık maçı da yapılacak. Ayrıca, 100 Hull Cityli taraftar da özel uçak ile Antalya'ya gelerek takımlarının antrenmanlarını izleme fırsatı bulacak.

28.02.2024 16:42  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship ekibi Hull City, 18- 23 Mart tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, milli takım arasında Antalya'da kamp yapacağını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Tigers on Tour" başlığıyla takımın 18-23 Mart tarihleri arasında kamp için Antalya'ya geleceği duyuruldu. Özel uçak ile kente gelecek 100 Hull Cityli taraftarın da takımlarının antrenmanlarını izleme şansı bulacağı bildirildi.

Hull City'nin kamp sürecinde hazırlık maçı da yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hull City, Antalya, 23 Mart, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Championship ekibi Hull City, Antalya'da kamp yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Championship ekibi Hull City, Antalya'da kamp yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement