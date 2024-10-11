Hull City Antalya'da Kampı Tamamlıyor

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İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Antalya'da gerçekleştirdiği kampın son antrenmanını bugün sabah saatlerinde yaptı. İngiliz ekibi, Trendyol Süper Lig ekibi Conredon Alanyaspor ile saat 17.00'de oynayacağı hazırlık maçıyla da kampı tamamlayacak.

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, hazırlık maçında bugün Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabaka öncesi sarı-siyahlılar, Antalya gerçekleştirdiği kampın son idmanını sabah saatlerinde yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, duran top çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Alanyaspor müsabakasının taktik çalışmaları üzerinde durulduğu öğrenildi.

Alanyaspor mücadelesiyle Antalya kampını tamamlayacak olan Hull City, yarın özel uçakla İngiltere'ye dönecek. - ANTALYA