Eski Denizlisporlu Estupinan, Hull City'nin gözdesi oldu - Son Dakika
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Eski Denizlisporlu Estupinan, Hull City'nin gözdesi oldu

30.08.2022 11:49
Eski Denizlisporlu Estupinan, Hull City'nin gözdesi oldu

Hull City'de gösterdiği performansla göz dolduran eski Denizlisporlu Oscar Estupinan, son maçta yaptığı hat-trick ile kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın gözdesi haline geldi.

Hull City'de gösterdiği performansla göz dolduran eski Denizlisporlu Oscar Estupinan, son maçta yaptığı hat-trick ile kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın gözdesi haline geldi.

Sözleşmesinin bitmesi ardından birçok kulübün adeta peşinden koştuğu ve Acun Ilıcalı'nın ikna ettiği Estupinan, Championship'teki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Hull City'nin 3. sırada olmasında büyük katkısı olan ve takımı sırtlayan Estupinan, Norwich ile West Bromwich'e 2, Coventry'e ise 3 gol atarak toplam 7 gol ile gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan toplayan, liderle arasında 1 puan olan Hull City'nin, toplamda attığı 10 golünün 7'sinde Estupinan'ın imzası var.

Türkiye'de Denizlispor formasıyla ter döktü

2019-2020 sezonunda Süper Lig'de olan Denizlispor'a, Vitoria Guimaraes takımından kiralanan Kolombiyalı oyuncu, Türkiye'de gösterdiği performansla da beğeni toplamıştı. Denizlispor'da çıktığı 33 müsabakada 14 gol atarak büyük katkıda bulunan deneyimli golcünün bonservisi alınamadı ve Vitoria Guimaraes'e geri döndü. Sözleşmesinin son bulması ardından Estupinan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Türkiye'nin yakından tanıdığı Teknik Direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City'e transfer oldu.

Kolombiyalı futbolcu, kariyerinde toplamda çıktığı 207 maçta ise 82 gol atıp, 16 asist yaptı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Acun Ilıcalı, Denizlispor, Hull City, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Denizlisporlu Estupinan, Hull City'nin gözdesi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Denizlisporlu Estupinan, Hull City'nin gözdesi oldu - Son Dakika
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