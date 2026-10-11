Hull City, Everton ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki 3. beraberliğini aldı - Son Dakika
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Hull City, Everton ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki 3. beraberliğini aldı

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Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton 2-2 berabere kaldı. İkinci yarıda karşılıklı gollerin geldiği maçta Hull City bu sezon 3. beraberliğini alarak puanını 9'a, Everton ise son 5 maçta 4. beraberliğini alarak 10'a çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Hull City ile Everton 2-2 berabere kaldı.

İki takımın da üçer isabetli şut bulduğu ilk yarının golsüz sona erdiği mücadelenin ikinci yarısına Hull City golle başladı.

48. dakikada Ashley Maitland-Niles'ten topu kapan Sorba Thomas'ın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Joe Gelhart, yerden bir vuruşla meşin yuvalağı kaleci Jordan Pickford'un yanından ağlara gönderdi: 1-0.

Konuk ekip, 7 dakika sonra bereberliği yakaladı. Ashley Maitland-Niles'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu müsait durumdaki Kiernan Dewsbury-Hall kafayla filelere gönderdi: 1-1.

Everton, 68. dakikada bu kez öne geçti. Thomas'ın Semi Ajayi'ye gönderdiği uzun pasta araya giren ve topu kapan Dewsbury-Hall'un pasıyla ceza alanına giren Thiemo Barry, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

74. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Elliot Stroud'un pasında Muhammed Belloumi, kaleci Pickford'un müdahalesine rağmen skora dengeyi getirdi: 2-2.

Bu sezon 3. beraberliğini elde eden ligin yeni ekibi Hull City puanını 9'a, son 5 maçta 4. beraberliğini alan Everton ise 10'a çıkardı.

Kaynak: AA
Hull CityEvertonFutbolSporSon Dakika

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