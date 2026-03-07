Hull City, haftanın maçında Millwall\'a kaybetti

İngiltere Championship 36. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Premier Lig iddiasını sürdüren Millwall karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Millwall, 3-1 kazandı.

HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN MILLWALL

Millwall'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Jake Cooper, 70. dakikada Mihailo Ivanovic ve 78. dakikada Josh Coburn kaydetti. Hull City'nin tek golü 18. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.

HULL CITY RAKİBİNİ GEÇME ŞANSINI KULLANAMADI

Bu sonuçla birlikte puanını 65'e çıkarıp üçüncü sıraya yükselen Millwall, Hull City ile arasındaki puan farkını açtı. Üst üste ikinci kez kaybeden Hull City ise 60 puanda kalarak rakibini geçme şansını kullanamadı. Play-off potasında yer almaya devam eden Hull City, ligin bir sonraki maç haftasında zorlu rakibi Wrexham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Millwall, kendi sahasında Derby County'i ağırlayacak.