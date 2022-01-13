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Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak - Son Dakika

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak

13.01.2022 14:09
Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına hedeflerini anlattı. Futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kurduğunu belirten Ilıcalı, "Gelecek sezondan itibaren Premir Lig'e yükseleceğimizi düşünüyorum. Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum, bir sonraki Leicester olmaya adayız" diye konuştu.

Hull City'yi 30 milyon pound karşılığında satın alan Acun Ilıcalı, İngiltere'deki ilk geniş röportajını DailyMail'den David Coverdale'e verdi. Uluslararası turnuvalarda İngiltere'yi desteklediğini söyleyerek söze başlayan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"1990 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin başarısını çok iyi hatırlıyorum. Gascoigne ve Lineker'li kadro... O dönemki marşı bile ezbere biliyorum. İngiliz futboluna her zaman ayrı bir sevgim oldu. Bir takım sahibi olmak benim hayalimdi. Maddi imkanım oluşunca İngiltere'den takım almaya karar verdim. İngiliz futbolunun damarlarımdaki kana karışmasını istiyordum."

"BİR SONRAKİ LEICESTER CITY OLMAYA ADAYIZ"

Başarının bir yılda geleceğini söyleyemem ama gelecek sezondan itibaren yüksek bir konsantrasyonla Premier Lig'e yükseleceğimizi düşünüyorum. İlk hedefimiz bu. Premier Lig'e çıkarsak düşmeye aday takımlardan olmayacağız. Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Leicester'ın geçtiğimiz yıllardaki performansını takdir ediyorum. Bir sonraki Leicester City olmaya adayız. Hull City olarak kupalar kazanma potansiyeline sahibiz.

"PLANIMI ŞİMDİLİK SAKLI TUTMAK İSTERİM"

Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız. Taraftarlar kulübün önemli bir parçası. Taraftarları da oyuna dahil edecek, futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kuruyorum. Bu planı şimdilik saklı tutmak isterim.

"İNGİLİZLERİN TÜRKİYE'DE TATİL YAPABİLECEKLERİ PLANLAR YAPIYORUZ"

Hull City taraftarlarının güzel ülkemde, Türkiye'de tatil yapabilecekleri planlar yapıyoruz. Türkiye'deki insanlar futbol hastası, İngiltere futbolunu da çok seviyorlar. Benim satın almam sonrasında Hull City'ye de büyük bir ilgi oluşmuş durumda. Bunlar daha başlangıç. İleride torunlarımıza Hull City ile Türkler arasındaki bu bağı gururla anlatacağız."

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Acun Ilıcalı, Premier Lig, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak - Son Dakika
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