Galibiyet hasreti yine dinmedi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ateşle oynuyor - Son Dakika
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Galibiyet hasreti yine dinmedi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ateşle oynuyor

26.12.2022 21:06

İngiltere Championship mücadelesinde Blackpool ile 1-1 berabere kalan Hull City'nin kazanamama serisi 4 maça çıktı. Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşme potasının hemen üstünde bulunuyor.

İngiltere Championship Ligi'nin 24. haftasında Hull City, Blackpool'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Blackpool 28'de Sonny Carey ile öne geçti. 77'de Oscar Estupinan, Hull City'ye beraberliği getirdi.

ATEŞ HATTI YAKIN

Blackpool 25 puanla 22. sırada yer alıyor. Hull City ise 27 puanla 21. sırada. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

MİLLİLER FORMA GİYDİ

Hull City'de Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı. Doğukan Sinik ise 60. dakikada oyuna dahil oldu. Ozan 90 dakika sahada kaldı.

6 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Hull City, kendi taraftarı önünde oynadığı son 6 maçı kazanamadı. Hull City'nin topladığı 27 puanın 13'ünü deplasman maçlarından geldi.

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Son Dakika Spor Galibiyet hasreti yine dinmedi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ateşle oynuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galibiyet hasreti yine dinmedi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ateşle oynuyor - Son Dakika
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