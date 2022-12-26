İngiltere Championship Ligi'nin 24. haftasında Hull City, Blackpool'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Blackpool 28'de Sonny Carey ile öne geçti. 77'de Oscar Estupinan, Hull City'ye beraberliği getirdi.
Blackpool 25 puanla 22. sırada yer alıyor. Hull City ise 27 puanla 21. sırada. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Hull City'de Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı. Doğukan Sinik ise 60. dakikada oyuna dahil oldu. Ozan 90 dakika sahada kaldı.
Hull City, kendi taraftarı önünde oynadığı son 6 maçı kazanamadı. Hull City'nin topladığı 27 puanın 13'ünü deplasman maçlarından geldi.
Son Dakika › Spor › Galibiyet hasreti yine dinmedi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ateşle oynuyor - Son Dakika