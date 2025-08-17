Hull City, Oxford United'ı 3-2 Yenerek Galibiyet Aldı - Son Dakika
Spor

Hull City, Oxford United'ı 3-2 Yenerek Galibiyet Aldı

17.08.2025 20:39
Hull City, Championship 2. hafta maçında Oxford United'ı 90+4'teki golle 3-2 yendi.

İNGİLTERE Championship'in 2'nci haftasında Hull City, sahasında Oxford United'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hull City, 2'nci dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti. Oxford United 9'uncu dakikada Will Lankshear ile skoru eşitledi. Ev sahibi ekip 20'nci dakikada Matty Crooks'un golüyle yeniden öne geçse de konuk ekip 26'ncı dakikada Cameron Brannagan'la bir kez daha eşitliği sağladı.

İlk 26 dakikada 4 golün atıldığı mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Olivier McBurnie, 90+4'te attığı golle Hull City'ye galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Hull City puanını 4'e yükseltirken, Oxford United ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Kaynak: DHA

16:34
19:11
