Hull City Premier Lig'e Yükseldi

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin orta saha oyuncusu David Akintola, sezon başında kimsenin kendilerine inanmadığını ancak şu anda bulundukları yerden çok mutlu olduklarını söyledi.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Sezon başında kimse inanmamıştı. Bir takım olarak savaştık ve burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bunu tarif edebileceğim hiçbir kelime yok." diye konuştu.

Tüm sezon yoğun çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Akintola, "Başkan, teknik direktör ve tüm personel, herkes çok mutlu. Eğer inanırsanız her şey mümkündür; biz Allah'a, sıkı çalışmamıza inandık ve sonunda her şey meyvesini verdi." dedi.

Akintola, 90+5. dakikada attığı golle Premier Lig biletini getiren Oli McBurnie ile ilgili soruya, "O daima, doğru zamanda, doğru yerde oluyor. Onun adına çok mutluyum, çok yakınız. Ayrıca hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi biri. Harika birisi. Eğer onu kişisel düzeyde tanıma fırsatı bulursanız, onun çok güçlü bir karakter olduğunu anlarsınız. Bu yüzden onun adına çok mutluyum. Harika bir sezon geçirdi ve Premier Lig'de de buna devam etmeye hazır olduğundan son derece eminim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in dünyadaki en iyi lig olduğunu savunan Akintola, "Chelsea ile kupada eşleşmiştik, şimdiyse onlarla aynı ligde olacağız. Bu yüzden Manchester City, Manchester United gibi büyük takımlarla karşılaşacak olmak çok heyecan verici olacak ve biz hazırız." şeklinde görüş belirtti.

Millar: "Taraftarlarımız olmadan başaramazdık"

26 yaşındaki Kanadalı kanat oyuncusu Liam Millar ise Premier Lig yolunda büyük destek veren taraftarlarına dikkati çekerek, "Bizim için yaptığınız her şeye çok teşekkür ederiz. Geçen yıl neredeyse küme düşecekken bu yıl Premier Lig'e yükselme başarısını taraftarlarımız olmadan başaramazdık. Sizler inanılmazsınız. Çok teşekkürler." diye konuştu.

Millar, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olmalarıyla ilgili de "Çocukken Liverpool'un altyapısındaydım. Bu yüzden oraya geri dönmek ve Anfield'da oynamak benim için çok güzel olacak." dedi.