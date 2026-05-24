Hull City Premier Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hull City Premier Lig'e Yükseldi

24.05.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

David Akintola, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesini sevinçle karşıladı ve taraftarlara teşekkür etti.

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin orta saha oyuncusu David Akintola, sezon başında kimsenin kendilerine inanmadığını ancak şu anda bulundukları yerden çok mutlu olduklarını söyledi.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Sezon başında kimse inanmamıştı. Bir takım olarak savaştık ve burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bunu tarif edebileceğim hiçbir kelime yok." diye konuştu.

Tüm sezon yoğun çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Akintola, "Başkan, teknik direktör ve tüm personel, herkes çok mutlu. Eğer inanırsanız her şey mümkündür; biz Allah'a, sıkı çalışmamıza inandık ve sonunda her şey meyvesini verdi." dedi.

Akintola, 90+5. dakikada attığı golle Premier Lig biletini getiren Oli McBurnie ile ilgili soruya, "O daima, doğru zamanda, doğru yerde oluyor. Onun adına çok mutluyum, çok yakınız. Ayrıca hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi biri. Harika birisi. Eğer onu kişisel düzeyde tanıma fırsatı bulursanız, onun çok güçlü bir karakter olduğunu anlarsınız. Bu yüzden onun adına çok mutluyum. Harika bir sezon geçirdi ve Premier Lig'de de buna devam etmeye hazır olduğundan son derece eminim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in dünyadaki en iyi lig olduğunu savunan Akintola, "Chelsea ile kupada eşleşmiştik, şimdiyse onlarla aynı ligde olacağız. Bu yüzden Manchester City, Manchester United gibi büyük takımlarla karşılaşacak olmak çok heyecan verici olacak ve biz hazırız." şeklinde görüş belirtti.

Millar: "Taraftarlarımız olmadan başaramazdık"

26 yaşındaki Kanadalı kanat oyuncusu Liam Millar ise Premier Lig yolunda büyük destek veren taraftarlarına dikkati çekerek, "Bizim için yaptığınız her şeye çok teşekkür ederiz. Geçen yıl neredeyse küme düşecekken bu yıl Premier Lig'e yükselme başarısını taraftarlarımız olmadan başaramazdık. Sizler inanılmazsınız. Çok teşekkürler." diye konuştu.

Millar, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olmalarıyla ilgili de "Çocukken Liverpool'un altyapısındaydım. Bu yüzden oraya geri dönmek ve Anfield'da oynamak benim için çok güzel olacak." dedi.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City Premier Lig'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:24:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Hull City Premier Lig'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.