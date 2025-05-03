Hull City Sezonu Beraberlikle Tamamladı - Son Dakika
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Hull City Sezonu Beraberlikle Tamamladı

Hull City Sezonu Beraberlikle Tamamladı

Hull City, Portsmouth ile 1-1 berabere kalarak sezonu 49 puanla 21. sırada bitirdi.

03.05.2025 16:58
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ligin son haftasında Portsmouth ile 1-1 berabere kalarak sezonu 49 puanla 21. sırada tamamladı. Kaplanlar, önümüzdeki sezon da Championship'te mücadele edecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, ligde kalma mücadelesinde Portsmouth deplasmanına çıktı. Müsabakanın 18. dakikasında Matt Crooks'un golüyle öne geçen Hull City, 55. dakikada Christain Saydee'nin golüne engel olamadı. Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Portsmouth bu sonuçla puanını 54'e yükseltirken, Hull City 49 puana çıktı. Kümede kalma mücadelesi veren Luton Town, West Bromwich'e 5-3 mağlup olmasının ardından averajla 22. sıraya geriledi ve küme düştü.

Hull City, 46 maç sonunda 12 galibiyet, 13 beraberlik, 21 mağlubiyetle 49 puan topladı ve sezonu 21. sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Portsmouth, Hull City, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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