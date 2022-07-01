Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı - Son Dakika
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Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı

01.07.2022 16:39

Acun Ilıcalı'nın Ocak ayında satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaparak gönülleri fethetti. 'Tünaydın' mesaja binlerce yorum geldi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin paylaşımına beğeni yağıyor. Stadyumun zeminini Türk bayraklı olarak paylaşan Hull City takdir topladı. Bu görselle paylaşılan fotoğrafa ise 'Tünaydın' mesajı yazıldı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Türk bayraklı mesaj! Paylaşıma beğeni yağıyor

TÜRKİYE İLE BAĞLAR KUVVETLİ

Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasıyla birlikte, Hull City taraftarlarıyla Türk vatandaşları arasında sıkı bir bağ oluştu. Transfer gündeminde de çok kez ismi anılan kulüp, Acun Ilıcalı'nın gönülden desteklediği Süper Lig devi Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak. Bu maç Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Türk bayraklı mesaj! Paylaşıma beğeni yağıyor
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Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı - Son Dakika
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