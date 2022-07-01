Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin paylaşımına beğeni yağıyor. Stadyumun zeminini Türk bayraklı olarak paylaşan Hull City takdir topladı. Bu görselle paylaşılan fotoğrafa ise 'Tünaydın' mesajı yazıldı.

TÜRKİYE İLE BAĞLAR KUVVETLİ

Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasıyla birlikte, Hull City taraftarlarıyla Türk vatandaşları arasında sıkı bir bağ oluştu. Transfer gündeminde de çok kez ismi anılan kulüp, Acun Ilıcalı'nın gönülden desteklediği Süper Lig devi Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak. Bu maç Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.