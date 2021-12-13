Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi

Acun Ilıcalı'nın Championship ekibi Hull City'i satın alacak olması İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor. Ünlü televizyoncunun kulübün yeni sahibi olacak olması karşısında oldukça heyecanlanan taraftarlar, açtıkları pankartla Ilıcalı'ya mesaj gönderdi.

"ACUN'UN BİR HAYALİ VARDI, GÜZEL GÜNLER BİZİ ÇAĞIRIYOR"

Hull City taraftarları, Bristol City maçı öncesi tribünde "Acun'un bir hayali vardı, güzel günler bizi çağırıyor" pankartı açıp, Türk bayraklarıyla Acun Ilıcalı'ya destek verdi. İngiliz basınına konuşan ünlü televizyoncu yaptığı açıklamada başarı için Hull City'i seçtiklerini belirtirken, "İngiltere'ye para kazanmak için gelmiyorum. Ben ve ekibim sadece başarı için geliyoruz. Bütün ruhumuz sadece başarıyla besleniyor. Başarıdan daha önemli bir şey yoktur. Elbette başarılı olmak için her şekilde hazır olmalısınız. Bu yüzden başarılı olmak için çok motive olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.