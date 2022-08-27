Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den transferlerine devam ediyor. İngiliz ekibi, Dimitris Pelkas'ı da renklerine bağladı.
Coventry maçını 3-2 kazanan Hull City'de teknik direktör Shota Arveladze karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 72 saat içerisinde takıma 2 yeni futbolcunun katılacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı bu transferlerden birinin Pelkas olacağını söyledi.
Diğer ismin de bir hücumcu olduğunu ifade eden Shota, bu futbolcunun gündemlerinde yer alan Halil Dervişoğlu mu olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı - Son Dakika