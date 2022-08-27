Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı

27.08.2022 20:34
Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı

3-2 kazandıkları Coventry maçının ardından açıklamalarda bulunan Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, 72 saat içinde iki transfer gerçekleştireceklerini belirterek bu isimlerden birinin Fenerbahçe forması giyen Pelkas olduğunu ifade etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerden Allahyar ve Ozan Tufan'ı da kadrosuna katmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den transferlerine devam ediyor. İngiliz ekibi, Dimitris Pelkas'ı da renklerine bağladı.

72 SAAT İÇERİSİNDE 2 TRANSFER

Coventry maçını 3-2 kazanan Hull City'de teknik direktör Shota Arveladze karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 72 saat içerisinde takıma 2 yeni futbolcunun katılacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı bu transferlerden birinin Pelkas olacağını söyledi.

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HALİL DEVİŞOĞLU'NUN İSMİNİ VERMEDİ

Diğer ismin de bir hücumcu olduğunu ifade eden Shota, bu futbolcunun gündemlerinde yer alan Halil Dervişoğlu mu olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı - Son Dakika
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