Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den transferlerine devam ediyor. İngiliz ekibi, Dimitris Pelkas'ı da renklerine bağladı.

72 SAAT İÇERİSİNDE 2 TRANSFER

Coventry maçını 3-2 kazanan Hull City'de teknik direktör Shota Arveladze karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 72 saat içerisinde takıma 2 yeni futbolcunun katılacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı bu transferlerden birinin Pelkas olacağını söyledi.

HALİL DEVİŞOĞLU'NUN İSMİNİ VERMEDİ

Diğer ismin de bir hücumcu olduğunu ifade eden Shota, bu futbolcunun gündemlerinde yer alan Halil Dervişoğlu mu olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.