Hull City'nin finaldeki rakibi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hull City'nin finaldeki rakibi belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Hull City\'nin finaldeki rakibi belli oldu
13.05.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hull City\'nin finaldeki rakibi belli oldu
Haber Videosu

Championship play-off yarı finalinde Southampton, Middlesbrough’yu uzatmalarda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Hull City ile Southampton arasındaki finali kazanan takım Premier Lig bileti alacak.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Championship play-off finalindeki rakibi Southampton oldu. İngiliz ekibi, yarı final rövanşında Middlesbrough’yu uzatmalarda mağlup ederek finale yükseldi.

UZATMALARDA GELEN FİNAL BİLETİ

Southampton, ilk maçı 0-0 sona eren eşleşmenin rövanşında St. Mary’s Stadı’nda Middlesbrough’yu ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 5. dakikada Riley McGree’nin golüyle öne geçti. Southampton ise 45+1. dakikada Ross Stewart ile eşitliği sağladı.

Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede uzatma dakikalarında sahneye Shea Charles çıktı. 116. dakikada gelen golle Southampton sahadan 2-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

DEV FİNAL WEMBLEY’DE

Championship play-off finalinde Hull City ile Southampton karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım gelecek sezon Premier Lig’de mücadele etme hakkı elde edecek.

HULL CITY İÇİN DEV GELİR FIRSATI

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, finali kazanması halinde yalnızca Premier Lig’e yükselmeyecek, aynı zamanda yayın gelirleri ve ticari anlaşmalarla birlikte yaklaşık 300 milyon euroluk dev bir ekonomik kazanç elde edecek.

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City'nin finaldeki rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    İki maçıda seyrettim benim kanım Hull City premier lige yakın gibi ,tabi her maçın rengi farklı olabilir 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:44:00. #7.13#
SON DAKİKA: Hull City'nin finaldeki rakibi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.