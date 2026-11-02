Hunatsporlu futbolcular askere giden Kadir Aksu'ya gol sonrası tişört açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hunatsporlu futbolcular askere giden Kadir Aksu'ya gol sonrası tişört açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hunatsporlu futbolcular askere giden Kadir Aksu\'ya gol sonrası tişört açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hunatsporlu futbolcular, Kocasinan Gençlikspor maçında attıkları gollerin ardından askere giden antrenörleri Kadir Aksu'ya tişört açarak destek verdi. Kulüp Başkanı Fatih Gümüşgöz, Aksu'nun takıma değer kattığını ve dönüşünü beklediklerini söyledi.

Kayseri amatör küme takımlarından Hunatspor oyuncuları, vatani görevini yerine getirmek üzere askere giden antrenörleri Kadir Aksu'ya anlamlı bir jest yaptı.

Kayseri Sümer Stadında oynanan Kocasinan Gençlikspor maçında Hunatspor attığı goller sonrası "Vatanı görev için yola çıkan askerimiz, dualarımız seninle Kadir Hocamız" yazılı tişört açarak antrenörlerine destek verdi. Yönetimiyle, teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarıyla büyük bir aile olan Hunatspor, bu özel jestle birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Hunatspor Kulüp Başkanı Fatih Gümüşgöz, "Sen bize sadece bir hoca olmadın evlat oldun, yoldaş oldun, sırdaş oldun, kardeş oldun. Öyle güzel bir yüreğin varki büyün çocuklarımıza ağabeylik yaptın takımımıza ve bizlere değer kattın. Kısada olsa senden ayrı kalmak bizlere zor olacak ama birliğimiz beraberliğimiz daim olacak. Vatanı görevini de en iyi şekilde tamamlayarak tekrar aramıza döneceğin günü iple çekeceğiz. En büyük asker bizim asker" dedi

Kaynak: İHA
Kadir AksuKocasinanGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi kötü haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor Taslak belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu
10:42
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 12:26:30. #7.12#
SON DAKİKA: Hunatsporlu futbolcular askere giden Kadir Aksu'ya gol sonrası tişört açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android