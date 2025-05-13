Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank forması giyen Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova, kariyerinde bir ilki yaşayacak. İsmi Türk Milli Takımı ile de anılan yıldız voleybolcu, ilk kez Rusya Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
Markova, Rusya Milli Takımı ile ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na karşı mücadele edecek. İki ekip 15-28 Mayıs'ta Novogorsk'da yapılacak kampın ardından Belgrad'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
S: Matveeva - Filishtinskaia
OPP: Tolok - Lazareva
OH: Fedorovtseva - Markova - Voronkova - Gatina - Biryukova
MB: Lazarenko - Suvorova - Brovkina - Pushina
L: Podkopaeva - Bibina - Masaleva
Son Dakika › Spor › Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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