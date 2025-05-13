Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova kariyerinde bir ilki yaşadı

Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova kariyerinde bir ilki yaşadı

Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank forması giyen Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova'nın ismi Türk Milli Takımı ile anılıyordu. Yıldız voleybolcu, Rusya Milli Takım aday kadrosuna ilk kez çağrıldı.

13.05.2025 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank forması giyen Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova, kariyerinde bir ilki yaşayacak. İsmi Türk Milli Takımı ile de anılan yıldız voleybolcu, ilk kez Rusya Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Markova, Rusya Milli Takımı ile ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na karşı mücadele edecek. İki ekip 15-28 Mayıs'ta Novogorsk'da yapılacak kampın ardından Belgrad'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İşte Rusya Milli Takımı'nın kamp kadrosu;

    S: Matveeva - Filishtinskaia

    OPP: Tolok - Lazareva

    OH: Fedorovtseva - Markova - Voronkova - Gatina - Biryukova

    MB: Lazarenko - Suvorova - Brovkina - Pushina

    L: Podkopaeva - Bibina - Masaleva

    Vakıflar Bankası, Hürrem Sultan, Milli Takım, Voleybol, Türkiye, Marina, Rusya, Spor, Son Dakika

    Son Dakika Spor Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (2)

    • 6490203:
      anılanlar ananları andıkları sırada anıranlara kaçarlar 0 2 Yanıtla
    • Serkan Yalçın:
      bebek kadro Rusya 1 0 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
    İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
    AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
    PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
    DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
    Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
    Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
    25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
    Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
    Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
    Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

    01:03
    Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor
    Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
    23:31
    Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
    Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
    21:59
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
    20:52
    İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
    İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
    18:15
    ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
    ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
    09:47
    Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
    Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
    09:36
    Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
    Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
    09:35
    Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
    Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
    09:27
    Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
    Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
    09:24
    Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
    Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
    09:19
    Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
    Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
    09:09
    Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
    Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
    09:01
    Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
    Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 01:37:37. #7.13#
    SON DAKİKA: Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.