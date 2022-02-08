Üye Girişi
Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü - Son Dakika

Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü

08.02.2022 12:36
Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup'ta mücadele eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. haftada Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup'ta mücadele eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. haftada Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4.Grup'ta 12. hafta, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 12. hafta karşılaşmasında Kayseri temsilcisi Hürriyet MTAL-Aksaray MTAL'a konuk oldu. Aksaray Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Uzatma setine taşınan müsabakadan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3-2 galip ayrıldı. Kayseri ekibi, bu galibiyetle bu sezonki 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup 13. hafta karşılaşmasında Hürriyet MTAL - Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu konuk edecek. Aksaray MTAL ise Konya Büyükşehir Belediye'ye konuk olacak. - KAYSERİ

Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Hürriyet, voleybol, Aksaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
10:53 Yavrusu nadir görülen bir hastalıkla doğdu! Annenin feryadı: Bebeğimi sadece bir kez öpebildim!
11:16 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 12:43:22. #1.12#
SON DAKİKA: Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement