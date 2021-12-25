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Hürriyet MTAL şampiyon oldu - Son Dakika

Hürriyet MTAL şampiyon oldu

25.12.2021 08:18
Hürriyet MTAL şampiyon oldu

2021-2022 sezonu Okul Sporları Voleybol Erkekler A Gençlerde Kayseri şampiyonu Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

2021-2022 sezonu Okul Sporları Voleybol Erkekler A Gençlerde Kayseri şampiyonu Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Final maçına kadar oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerine set vermeden 3-0 ile geçen Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçında da Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi'ni 3-0'lık sonuçla mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Namağlup şampiyon olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçı sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Tutum yaptığı açıklamada, "Pandemi dönemi dahil sistemli ve profesyonel çalışma sonucu bu başarıyı elde ettik. Sporcularımızın çoğu 2.Lig profesyonel takımımız olan Hürriyet MTAL Spor Kulübümüzde yer alıyor. Kulüp-okul işbirliğinin önemi bu başarıda bir kez daha ortaya çıkmıştır. 09-13 Ocak 2022 tarihlerinde grup maçlarında Kayseri'mizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bugünden itibaren çalışmalarımız başlayacaktır. Emeğini ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Gençlerimizle doğru yolda doğru kişilerle gençliğe hizmet vatana hizmet parolamızla yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Hürriyet MTAL şampiyon oldu

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Anadolu Lisesi, Hürriyet, Şampiyon, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hürriyet MTAL şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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