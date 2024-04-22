Hüsamettin Balcı: Yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş kaliteli bir camiaya karşı galip geldik - Son Dakika
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Spor

Hüsamettin Balcı: Yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş kaliteli bir camiaya karşı galip geldik

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor'u mağlup ettiklerini belirterek, takımının kaliteli bir camiaya karşı galip gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Balcı, Ümraniyespor'un hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ve kalan maçları kazanarak en iyi puanla ligi bitirmek istediklerini ifade etti.

22.04.2024 23:32
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- Hüsamettin Balcı: "Yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş kaliteli bir camiaya karşı galip geldik"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, bu maça kadar istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, "Yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş kaliteli bir camiaya karşı galip geldik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, "Bu maçtan önce oynadığımız 3 müsabakayı da bugünkü skorla tamamlamak istemiştik. Tuzlaspor maçında oyunumuzdan hiç memnun değildik. Urfa maçında iyi oynadık puan alamadık. Bolu da geçen hafta çok daha iyi oynadık yine puan alamadık. Takımımız zor olanı yaptı ve galip gelememesine rağmen iyi oyununu sürdürdü. Bugün de bunun meyvesini topladık. Geçen hafta Bolu maçından dönüşte başkanımız bizi saat gece 12 buçukta karşıladı ve mücadelemizden dolayı teşekkür etti. O gün biz bu maçı kazanacağımıza inanmıştık. Bugün değerli bir takımla oynadık. Yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş kaliteli bir camiaya karşı galip geldik. Onlar play-off için mücadele ediyorlar. Ama bizde ligde kalmak için mücadele veriyoruz. Biz oynadığımız sabırlı oyunla mücadelemize devam edeceğiz. Maçı kazandığımız için mutluyuz. Ama asıl mutluluğumuz kötü sonuçlarına rağmen iyi oyunumuza devam ettirerek ilerlemek. Bu galibiyet tüm Ümraniyespor emektarlarına hediye olsun. İlerleyen süreçte Ümraniyespor'un hedefleri var. İlerleyen zamanlarda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bir yönetimimiz var. Bu şuan da hayal gelebilir ama ben bu yönetime güveniyorum. Kalan maçlarımızı kazanarak en iyi puanla ligi bitirmek istiyoruz. Kocaelispor gibi büyük bir camiaya da play-off yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hüsamettin Balcı: Yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş kaliteli bir camiaya karşı galip geldik - Son Dakika

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