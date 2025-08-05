Hüseyin Efe Özmen Altın Madalya Kazandı

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe Özmen, gençlerde altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Hüseyin Efe Özmen, Fransa'nın Chateauroux kentindeki organizasyonda trap solo genç erkekler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 8'e yükseldi.
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