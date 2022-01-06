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Hüseyin Eroğlu: Altınordu'da hedefler bitmez - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: Altınordu'da hedefler bitmez

06.01.2022 11:24
Hüseyin Eroğlu: Altınordu'da hedefler bitmez

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 haftasında yakaladığı çıkışı ikinci devrede sürdürmek isteyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Altınordu'da hedefler hiçbir zaman bitmez. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 haftasında yakaladığı çıkışı ikinci devrede sürdürmek isteyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Altınordu'da hedefler hiçbir zaman bitmez. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil biz kendi oyun planımızı yansıtıp maçımızı kazanmayı hedefliyoruz. Alınan başarılı sonuçlar takımdaki genç oyuncularımızın özgüvenini de arttırdı. İkinci yarı hedefimiz yukarı tırmanmak ve güzel oyunumuzu sahaya yansıtmaktır" dedi.

Geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrodan 11 oyuncunun takımdan ayrıldığını hatırlatan Eroğlu, "İlk yarı beklediğimiz gibi geçmedi. Sezona gençlerimizle başladık. 17-18 yaşındaki oyuncularla lige başlamak hiç kolay değil. Rakiplerin bütçesi belli, çoğu takımın hücum bölgesinde yabancılar oynuyor. 10 yıldır Altınordu'nun başındayım. Her yıl yeniden kurulan ve çoğunluğu kendi bünyemizden yetişen sporcularla mücadele ediyoruz. Çaylaklık dönemlerini bizde geçiriyorlar" diye konuştu.

"PLANLI ÇALIŞARAK BURAYA GELDİK"İlk yarıda üst üste alınan mağlubiyetlerde bile takımına ve oyun sistemine güvendiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Eldeki kadroyu en iyi şekilde çalıştırarak istediğimiz oyun sistemini sahaya yansıtmamız biraz zaman aldı. Kaybettiğimiz haftalarda bile ben iyi sonuçlar alacağımızı hep söylemiştim. İlk yarının son 5 haftasında müthiş bir seri yakaladık. Üst üste galibiyetler aldık. Kaybettiğimiz maçlarda bile oyun anlamında üstündük, sadece skor gelmiyordu. Alınan sonuçlar tesadüfi değil, planlı çalışarak buraya geldik. Kazanılan galibiyetler ikinci yarıya moralli girmemizi sağlayacak" yorumu yaptı."DEVRE ARASI TRANSFERİ KOLAY DEĞİL"Devre arasında transfer yapmanın hiç kolay olmadığını vurgulayan Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, "Her takım oyuncu arıyor. Ancak devre arasında istenilen oyuncuları bulmak çok zor. Altınordu olarak savunma, orta saha ve hücum hattına takviye planımız var. Takımımızın o bölgelere ihtiyacı var. Bize uygun, bizimle beraber çıkış yakalayabilecek, hem kendini geliştirecek hem de takımın gücüne güç katacak oyuncu arıyoruz. Elimizdeki oyunculardan memnunuz ancak ligin ikinci yarısı oldukça çekişmeli geçecek. Kart cezalısı, sakatlık ve koronadan dolayı geniş bir kadroya ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Hüseyin Eroğlu: Altınordu'da hedefler bitmez
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Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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