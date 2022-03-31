İZMİR -Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun başında 10. sezonunda - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİR -Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun başında 10. sezonunda

31.03.2022 11:34

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 10. sezonunu geçiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Türkiye'de teknik ekip anlamında Altınordu Kulübündeki gibi istikrarın olmadığını belirterek, bu avantajı iyi kullanıp gelişen futbola ayak uydurduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 10. sezonunu geçiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Türkiye'de teknik ekip anlamında Altınordu Kulübündeki gibi istikrarın olmadığını belirterek, bu avantajı iyi kullanıp gelişen futbola ayak uydurduklarını söyledi.

Türkiye'de başarısız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitmeyi tercih eden kulüplerin aksine Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, 2012-2013'ten bu yana görev yapıyor. İzmir temsilcisinde 10. sezonunu geçiren Eroğlu, TFF 3. Lig'den 1. Lig'e taşıdığı takımıyla geçen sezon play-off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan kırmızı-lacivertli ekip, kalan haftalarda lige tutunma mücadelesi verecek.

"Türk futboluna birçok ismi kazandırdık"

Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la uzun süredir birlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de benzeri bir birlikteliğin bulunmadığını kaydeden

Eroğlu, şöyle konuştu:

"İstikrar, hem yetiştirici hem yarıştırıcı kimliğimizi sürdürmemiz çok önemli. Geçen sene play-off finali oynamamız, daha önceki yıllar başarılar elde etmemiz, sonuç anlamında play-off'a giremedik ama Türk futboluna birçok ismi kazandırdık. A Milli Takım'a ve uluslararası seviyede oynayan oyuncular kazandırdık. Bunlar çok önemli, Altınordu'nun misyonuna uygun hareketler bunlar."

Eroğlu, Türkiye'de teknik direktörlük anlamında istikrarın sağlanmadığı birçok kulübün bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstikrar anlamında Altınordu gibi olan hiç yok. Bu, bizim için avantaj tabii ki. İstikrar da bizim için yeterli olmuyor. Kendimizi geliştirmek, çok çalışmak zorundayız. Futbol gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişiyor, buna ayak uydurmak zorundayız ki başarılı olalım. Benim kişisel hedeflerim arasında tabii ki bireysel anlamda kendimi geliştirmek, en iyisini yapmak. Yeni futbolun, özellikle Avrupa'da oynanan futbolun değerini daha iyi etüt edebilmek ve onu uygulamaya çalışmak."

Oyun sistemlerinin ve planlarının yıllardır kendilerini ayakta tutup güçlendirdiğini kaydeden Eroğlu, bu süreçte her sezon başında yeni bir takım kurmak zorunda kalmalarının sıkıntılarını yaşadığını dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig'de diğer takımların bütçelerinin çok yüksek olduğunu aktaran Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece bu toprakların çocuklarıyla mücadele ediyoruz. Kadro kaliteleri çok güçlü takımlara karşı üstünlük sağladığımız birçok maç oldu. Oyun sistemimiz, planımız, doğru çalışma, oyuncuları geliştirme, takımı geliştirmeyle birlikte gerçekleşiyor. İlk hedefimiz, ilk düşüncemiz bir an önce son haftaları başarılı bir şekilde geçip bu ligde kalmak tabii ki."

İZMİR -Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun başında 10. sezonunda
İZMİR -Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun başında 10. sezonunda
İZMİR -Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun başında 10. sezonunda

YORUMLAR
500
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, futbol takımına moral ziyaretinde bulundu Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, futbol takımına moral ziyaretinde bulundu Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İZMİR -Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun başında 10. sezonunda - Son Dakika


Son Dakika
11:52 ROKETSAN 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi!
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:08:23. #1.13#
SON DAKİKA: İZMİR -Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun başında 10. sezonunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement