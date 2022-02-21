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Hüseyin Eroğlu: "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor"

21.02.2022 23:11
Hüseyin Eroğlu: "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendi evlerinde mağlup oldukları Bandırmaspor maçı sonunda yaptığı basın toplantısında, üst üste alınan alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek bir an önce toparlanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendi evlerinde mağlup oldukları Bandırmaspor maçı sonunda yaptığı basın toplantısında, üst üste alınan alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek bir an önce toparlanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, Bandırmaspor'a kendi evinde 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Kötü bir süreç yaşıyoruz ve bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Tabi ister istemez kaybetmenin verdiği özgüven kaybı takımı olumsuz etkiliyor. Maçın ilk yarısı bizim açımızdan çok kötü geçti. Maçın başında kaptırdığımız bir çok top bize pozisyon olarak geri döndü. İkinci yarı biraz daha ön alanda oynama hedefindeydik. Rakibi baskılamak, pozisyon üretmek istedik. Bir kaç önemli pozisyonumuz vardı ancak onları da sonuçlandıramadık. Karşımızdaki rakip de bugün gerçekten çok iyi oynadı. Bizim baskıda eksik kalmamız ikili mücadele kazanamamamız rakibin avantajı oldu. Üzgünüz. Çevirmemiz gereken haftalar var ama bir türlü skoru elde edemiyoruz. Bu maçta da mağlup olduk ve üzgünüz. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Belki her hafta aynı şeyi söylüyorum ama bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Bir an önce toparlanmamız gerekiyor' - Son Dakika Spor


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