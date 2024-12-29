Hüseyin Yücel, Beşiktaş Seçiminde Oyunu Kullandı

Spor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Hüseyin Yücel, oyunu kullandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Yücel, 7 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada, kongrenin Beşiktaş'a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsak da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız. Genel kurul üyelerimizi bir manileri yoksa oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Serdal Adalı seçilsin kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz." diye konuştu.