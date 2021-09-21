Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası'na davet edildi

Milli sporcular Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası'nın İtalya'da yapılacak 3. ayağında görev alacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada "Huzeyfe Sığırcı ve Furkan Topal, Oryantiring Dünya Kupası İtalya 3. ayağına (final yarışması) davet edilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca Huzeyfe Sığırcı'nın Portekiz'de yapılacak Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda (JWOC 2022) parkur planlama çalışmalarına da davet edildiği belirtildi.