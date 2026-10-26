Hyeon-gyu Oh'un ilk lig golü Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 yenmesinde etkili oldu - Son Dakika
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Hyeon-gyu Oh'un ilk lig golü Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 yenmesinde etkili oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup etti. 65'te Ndidi'nin yerine giren Hyeon-gyu Oh 75'te bu sezon ligdeki ilk golünü kaydederken Junior Olaitan 89'da skoru 2-0'a getirdi.

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü İstanbul Başakşehir ağlarına attı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbul Başakşehir'i evinde 2-0'lık skorla yendi. Siyah-beyazlıların golleri 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan'dan geldi. 65. dakikada Ndidi'nin yerine oyuna dahil olan Oh, 10 dakika sonra fileleri havalandırarak bu sezon ligde ilk gol sevincini yaşamış oldu.

25 yaşındaki futbolcunun, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 3 gol, 2 asisti bulunuyor.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigBaşakşehirBeşiktaşİstanbulSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Hyeon-gyu Oh'un ilk lig golü Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 yenmesinde etkili oldu - Son Dakika
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