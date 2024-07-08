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- İBB Spor Kulübü, Paris 2024'e katılacak sporcuları basına tanıttı

İSTANBUL - İBB Spor Kulübü'nün, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 24, kota mücadelesi veren 1 sporcusu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün, Paris'te gerçekleşecek 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 24 sporcusu ile kota mücadelesi veren 1 sporcusu, düzenlenen toplantıda basına tanıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBBSK sporcularının olimpiyatlarda büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirdi. İstanbul'da gerçekleştirdikleri spor yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Başkan İmamoğlu, "İstanbul, dünya ölçeğinde kulüpleriyle, sporcularıyla, organizasyonlarıyla olağanüstü bir geçmişe sahip kentlerden bir tanesidir. Bu bağlamda bu şehrin tarihinde, günlük hayatında, ruhunda sporun çok büyük bir yeri olduğunu aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu planda ortaya koyduğumuz ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. İstanbul'un spor altyapısını ve sporcu yetiştirme kapasitesini de anlamlı bir biçimde büyütmeye devam ediyoruz. Yetenekli çocuklarımızı, gençlerimizi sahada tespit edip onların doğru yönlendirilmesi hususunda da gerçekten önemli adımlar atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İBB olarak 24 sporcumuzu Paris'e yollamanın gururunu yaşıyoruz"

İBB Spor Kulübü'nün, 24 sporcu ile Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edeceğini vurgulayan İmamoğlu, "Toplam 25 branşta 3 bin 500 sporcu ile faaliyet gösteren İBB Spor Kulübümüz, geleceğin sporcularını, yıldızlarını ve şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Bu sene içerisinde 28 temel branş arasında yer alan bisiklet, kürek, kanoyu da kulübümüzün bünyesinde aktif hale getirdik. İBB Spor Kulübü, 24 sporcu ile Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ülkemizden en çok sporcu gönderen spor kulübü olma başarısını göstermiştir. Halen kota mücadelesi veren 1 sporcumuza da başarılar diliyorum. İnşallah onu da ekibimizin arasında görmeyi umut ediyoruz. Aynı zamanda 12 kadın, 12 erkek sporcu ile kadın erkek eşitliği ile bir sporcu katılımını Paris'e yollamanın da İBB olarak gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Sporcularımız, sergileyecekleri performansla önemli başarılara imza atacaklardır"

Olimpiyatlarda mücadele edecek sporculara başarılar dileyen İBB Başkanı, "Eminim değerli sporcularımızın olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarında sergileyecekleri performans ile kulübümüz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok önemli başarılara imza atacaklardır. Onların başarıları her birimizi çok gururlandıracak. Sadece gururlandırmayla kalmayacak, 2036 oyunlarına dönük yolumuzda hedefimize bir adım daha yaklaştıracaklarını ve o gücü bize hissettireceklerini şimdiden görebiliyorum. Bu başarılar sadece ülkemizin başarısı ve milli gururumuz olmakla kalmıyor aynı zamanda yeni nesillerin de spora ilgisini çok üst seviyede arttırıyor" dedi.

Başkan Ekrem İmamoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2027 Avrupa Oyunları'nda çok güzel bir çoklu organizasyon gerçekleştirmenin ilkini İstanbul'da elde ettiğimizin akabinde, 2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği yolculuğunu hep beraber başarmak istiyoruz. Ben bu gururun İstanbul için çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu yolda da üstün bir çabayı İstanbul'un 16 milyon insanı ve bütün yöneticileriyle ortaya koyacağımızdan, bütün fedakarlıkları yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. 2036 yılında görevimiz konumumuz ne olur bilemeyiz. Allah sağlık sıhhat verirse hep beraber o güzel günü İstanbul'da yaşamayı temenni ediyorum."

Paris 2024'e İBBSK'dan 4 branşta 11 kota

26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, bugün itibarıyla toplam 100 olimpik kota kazandı. İBB Spor Kulübü ise 4 branşta 11 kota elde etti.

İBBSK'nın Paris 2024'e kota elde ettiği branşlar ve sporcular şöyle:

Güreş: Burhan Akbudak, Zeynep Yetgil, Buse Tosun Çavuşoğlu

Taekwondo: Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli

Judo: Salih Yıldız, Mihael Zgank, Vedat Albayrak

Badminton: Neslihan Yiğit Arın

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 13 İBBSK sporcusu, madalya mücadelesi verecek

28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, bugün itibarıyla toplam 81 kota kazandı. İBB Spor Kulübü ise 6 branşta 13 kota elde etti. 1 branşta 1 kota için ise mücadele devam ediyor.

İstanbul ekibinin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandığı branşlar ve sporcular şu şekilde:

Para Judo: Onur Taştan, Ecem Taşın Cavdar, Cahide Eke, Nazan Akın Güneş, (Gökçe Yavuz - Kota bekleniyor)

Para Okçuluk: Yağmur Şengül, Sadık Savaş, Yavuz Papağan

Para Atletizm: Mikail Al, Rabia Cirit, Abdullah Ilgaz

Para Halter: Nazmiye Muratlı

Para Taekwondo: Mahmut Bozteke

Para Yüzme: Elif İldem