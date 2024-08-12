İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Mesut Özil, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Mesut Özil, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Mesut Özil, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'nu ziyaret etti

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander ve Oğuzhan Gündüz de bulundu. İrfan Gündüz ve Mesut Özil, Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İrfan Gündüz ve Mesut Özil'e A Milli Takım forması hediye etti.

12.08.2024 17:43
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İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander ve Oğuzhan Gündüz de yer aldı. İrfan Gündüz ve Mesut Özil, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İrfan Gündüz ve Mesut Özil'e üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu birer A Milli Takım forması takdim ederken, Mesut Özil de Başkan Hacıosmanoğlu'na imzalı formasını hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Mesut Özil, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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