İbrahim Cicioğlu'nun cezası kaldırıldı, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak

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Dünya Güreş Birliği, hakem komisyonu üyesi İbrahim Cicioğlu'nun cezası kaldırıldı. Cicioğlu, Paris Olimpiyatları'da görev alacak.

Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu, Bakü'de yapılan Paris Olimpiyat Oyuncuları kota müsabakalarında yaşanan olaylardan dolayı Dünya Güreş Birliği Hakem Komisyonu Üyesi İbrahim Cicioğlu'na 31 Aralık 2024 tarihine kadar hak mahrumiyeti cezası vermişti. İbrahim Cicioğlu'nun şahsi itirazı ve Türkiye Güreş Federasyonu'nun da girişimiyle Cicioğlu'na iyi haber geldi. Dünya Güreş Birliği'ne yapılan itirazlar sonucunda İbrahim Cicioğlu'nun cezası kaldırıldı. Cicioğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alabilecek. - İSTANBUL