İbrahim Çolak'tan evliliğe ilk adım

ARTİSTİK cimnastikte 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize tarihinin ilk altın madalyalarını getiren İbrahim Çolak, evliliğe ilk adımı attı.

İzmirli cimnastikçi, uzun süredir birlikte olduğu Seray Filiz'le Çanakkale'de nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin taktı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda halka aletinde finalde yarışıp 5'inci olan İbrahim Çolak, 18-24 Ekim tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda unvanını korumaya çalışacak.