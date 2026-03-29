İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

29.03.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılması halinde tüm futbolculara Bodrum'da villa hediye edeceği belirtildi.

A Milli Futbol Takımımız, 31 Mart Salı günü 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri final maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, saat 21.45'te oynanacak mücadelede Kosova'yı yenmesi durumunda 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

HACIOSMANOĞLU'NDAN FUTBOLCULARA HEDİYE VİLLA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dünya Kupası'nda boy göstermeyi hedefleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu harekete geçti. Hacıosmanoğlu'nun A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa tüm futbolculara Bodrum'da villa hediye edeceği belirtildi.

GEÇMİŞ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programında aylar önce yaptığı açıklamada, ''22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri'' demişti.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ibrahim Işık Ibrahim Işık:
    parası kimden çıkacak bu villaların sendense sorun yok halktansa ben kabul etmiyorum binlerce kişi açlıkla mücadele ederken 1 0 Yanıtla
  • Seyit Yıldız Seyit Yıldız:
    bu para nerden geliyor 0 0 Yanıtla
  • ömer faruk katlan ömer faruk katlan:
    bunlar bu kadar parayı nerden buluyo? 16 futbolcuya 16 villa veriyor Devlet sormuyor bu kadar parayı nasıl hediye ediyon senin senelik gelirin ne , kaç para vergi ödüyorsun demiyo sonrada adaletten bahsediyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 18:25:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.