İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

A Milli Futbol Takımımız, 31 Mart Salı günü 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri final maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, saat 21.45'te oynanacak mücadelede Kosova'yı yenmesi durumunda 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

HACIOSMANOĞLU'NDAN FUTBOLCULARA HEDİYE VİLLA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dünya Kupası'nda boy göstermeyi hedefleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu harekete geçti. Hacıosmanoğlu'nun A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa tüm futbolculara Bodrum'da villa hediye edeceği belirtildi.

GEÇMİŞ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programında aylar önce yaptığı açıklamada, ''22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri'' demişti.