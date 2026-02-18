İbrahim Kıravi'nin Çıkışı - Son Dakika
İbrahim Kıravi\'nin Çıkışı
18.02.2026 13:11
Altay'ın genç yıldızı İbrahim Kıravi, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen sol kanat oyuncusu İbrahim Kıravi, ilk yarının son haftalarında eline geçen forma şansını iyi değerlendirerek ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Siyah-beyazlı kulüpte 2024'te profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu 13'üncü haftadaki İzmir Çoruhlu FK deplasmanında Nurullah Efe'nin sakatlanmasıyla 31'inci dakikada oyuna girerek bu sezonki ilk lig maçına çıktı. İbrahim, bu maçın ardından oynanan 8 müsabakanın hepsinde ilk 11'de görev yaptı. Mücadeleci futbolcuyla tribünlerden alkış toplayan genç oyuncu asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen sol kanattaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

