İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları İznik\'te Yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "İbrahim Öncü Kupası Yelken Yarışları" İznik'te renkli görüntülere sahne oldu. İznik Belediye spor Kulübü ve 13 kulüpten toplam 104 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, İznik Gölü'nü adeta bir şenlik alanına dönüştürdü.

Optimist ve Ilca 4 sınıflarında yarışan 7 ila 17 yaş arası sporcular, kıyasıya rekabetin ardından kupa sevinci yaşadı. Yarışlar boyunca gölde adeta görsel bir şölen yaşanırken, İznik halkı ve ziyaretçiler bu heyecana ortak oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve protokol üyeleri takdim etti. Törende konuşma yapan Başkan Usta, organizasyona katkı sunan hakem heyetine, teknik ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

"İznik Gölü su sporları açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yelken gibi prestijli spor dallarının İznik'te kök salması bizim için büyük bir mutluluk."

Yarışlar hem sporcular hem de izleyiciler açısından unutulmaz anlara sahne olurken, İznik'in su sporlarındaki yükselen grafiği bir kez daha gözler önüne serildi. - BURSA