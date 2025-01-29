İbrahim Özbay Türkiye Şampiyonu Oldu

Spor

Halter Gençler Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonasında Erzincanlı Halterci İbrahim Özbay, Türkiye birincisi oldu.

Ankara Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye geneli 31 ilden 205 kadın, 205 erkek olmak üzere toplam 410 sporcunun katıldığı şampiyonada 89 kiloda yarışan sporcu İbrahim Özbay; koparmada 127, silkmede ise 155 kiloluk derece yaparak Türkiye birincisi oldu. - ERZİNCAN