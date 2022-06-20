İbrahim Turgut, Rizespor'un yeni başkanı oldu - Son Dakika
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İbrahim Turgut, Rizespor'un yeni başkanı oldu

20.06.2022 13:42

Çaykur Rizespor'da gerçekleşen seçimli genel kurulda tek aday olan İbrahim Turgut, oy çokluğu ile kulüp başkanlığına seçildi.

Çaykur Rizespor'da gerçekleşen seçimli genel kurulda tek aday olan İbrahim Turgut, oy çokluğu ile kulüp başkanlığına seçildi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde, divan başkanlığını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yaptığı, Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde, tek aday olan olan Rizeli iş insanı İbrahim Turgut, Rizespor'un 37. başkanı oldu. Turgut'a, eski başkan Tahir Kıran tarafından rozeti takıldı. Başkan İbrahim Turgut, konuşmasında, "Ben bir Rizespor başkan adayı olarak Çaykur Rizespor'un sportif başarısını hedefleyen bir yapı oluşturmak için aday olduğumu, kıymetli kurul üyeleri ve çalışanlarıyla beraber ve takımın başarı seviyesini arttırmak için mücadele edeceğimi belirtmek isterim. Bu mücadeleyi verirken dürüst, şeffaf, sportmence ve sürdürülebilir olması vazgeçilmez şiarımızdır. Yaşadığımız çağda sportif başarı, idari ve mali disiplin ayrı düşürülemez. Önümüzdeki dönemde bizi ulaşmak istediğimiz noktaya götürecek yolu, bu denklemi belirleyecektir. Konumuz bellidir. Önceki dönemlerde yapılan hizmetlerin yenilerini ekleyerek gücümüze güç katacağız. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Rizespor'un kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Bugün öncelikle kollarımızı sıvayarak dört elle takımımıza sarılmalıyız" ifadelerini kullandı.

Tahir Kıran ise yeni başkan olan İbrahim Turgut'a başarılar dileyerek, "Geçen sene tam da bu zamanlarda genel kurulumuz teveccüh gösterip bu şanlı görevi bize verdi. Futbolun kendine has çok çetin ve zor şartlarında bize verdiğiniz büyük destek ve güveniniz, bize daha da büyük sorumluluklar yükledi. Burada yaşadığımız sıkıntıları, uğradığımız haksızlıkları, karşılaştığımız engelleri ve en önemlisi Çaykur Rizespor'a yapılan hainlikleri tek tek anlatacak değilim. Tüm Türkiye'nin önünde hakemler tarafından gasp edilen puanlarımızı, ardından bu hakemlerin nasıl görevden alındığını ve nasıl geri geldiğini, tüm bu rezillikleri tekrar tekrar önünüze getirmeyeceğim. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıkmıştık. Bu amacımızdan bir gün bile sapmadık. Rizespor camiasını hem saha içinde hem saha dışında en iyi şekilde temsil ettik. Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiğimizden hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın. Rizespor kimsenin cebine sığmaz demiştik. Nitekim ne benim, ne bir başkasının Rize'nin büyüklüğünün önüne geçmesi söz konusu dahi olmadı, olamaz. Ancak bilgi, birikim ve tecrübenin yeterli olmadığını bu süreç içinde anladım. Her platformda Rize ve Çaykur Rizespor'a desteğini bir an olsun üstünden eksik etmeyen camiamızın en büyük şansı hemşerimiz, en büyük taraftarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygımızı ve sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı değerli bir arkadaşımıza devrediyoruz. İbrahim Turgut ekibiyle beraber taşın altına ellini koydu. Onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum" cümlelerine yer verdi.

Başkan İbrahim Turgut'un yönetiminde ise şu isimler yer aldı:

"Ali Haydar Er, Yusuf Ziya Alim, Adnan ER, Yusuf Karaloğlu, Serkan Karavin Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Prof. Dr. Hasan Türüt, Orkun Kalkavan, İsmail Kuyumcu, Ümit Peçe, İmdat Önçırak, Fatih Bakoğlu, Ahmet Dokumacı Temel Hacıömeroğlu, Fatih Kızıltan, Saffet Kopuz, Recep Şalcı ve Mustafa Çilingiroğlu."

(Hasan Fehmi Demir-Ali Maşalacı - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Turgut, Rizespor'un yeni başkanı oldu - Son Dakika

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