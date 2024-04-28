İbrahim Üzülmez: Maçta tüm istatistiklerde üstün olmamıza rağmen mağlup ayrıldık - Son Dakika
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İbrahim Üzülmez: Maçta tüm istatistiklerde üstün olmamıza rağmen mağlup ayrıldık

İbrahim Üzülmez: Maçta tüm istatistiklerde üstün olmamıza rağmen mağlup ayrıldık

Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Mondihome Kayserispor'a 2-1 mağlup oldukları maçta tüm istatistiklerde üstün olduklarını ancak sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Üzülmez, takımın gol sorunu yaşamasını şanssızlık ve oyuncuların formsuzluğuna bağladı.

28.04.2024 19:47
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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Mondihome Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maçta tüm istatistiklerde üstün olmalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İbrahim Üzülmez, "Üzgünüz, bizim için final niteliğinde bir maçtı. Oyuna iyi başladık, her hafta dejavu gibi aynı şeyleri yaşıyoruz. Oyun ve pozisyon üstünlüğümüz var, öne geçiyoruz. İki duran toptan yediğimiz golle maçı kaybettik. Başarılı bir ameliyat geçiriyoruz, ekip iyi, doktorlar iyi, mücadele veriyorsun ama hasta ölüyor, hasta ölünce anlatamıyoruz. 20'ye yakın pozisyona girdiğimizi anlatamıyoruz. İstatistik olarak bakınca her şeyde üstünüz. İkinciyi atacağız, atamıyoruz. Duran toptan yediğimiz golle devre 1-1 oluyor. İkinci yarı olmayacak pozisyonda ikinci golü yiyoruz. Ondan sonra hikaye başlıyor. Altı paslarda kaçırıyoruz, finalleri yapamıyoruz, yapamayınca da kaybediyoruz. " ifadelerini kullandı.

"Tabii ki sorumluluğu alacağız. Geldiğim günden bu yana üzüldüğüm şeylerden biri oynadığımız hiçbir maçta rakibin gerisinde kalmadık ama kaybettik." sözlerini kullanan Üzülmez, "Bu maçta altı pastan kaçırdığımız 4-5 gol var. Atamayınca taraftar da haklı oluyor. Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum Tek olumsuz olan şey üçüncü bölgede sonuçlandıramadığımız pozisyonlar sadece bugüne has bir durum değil.Yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. İstatistiğe baktım iki isabetli şutları var, ikisi de duran top. Duran toplardan kaybettiğimiz bir maç. Ondan sonra oyun gücünü de hiçbir şeyi de konuşamıyorsun." şeklinde konuştu.

Üzülmez, takımda çok önemli hücum oyuncuları olmasına rağmen gol sorunu yaşamalarını neye bağladıkları yönünde gelen bir soruyu ise, "Hafta içi antrenmanlarımızın tamamını gol üzerine yaptık. Oraya kadar getirebilmek, pozisyonu ürettirebilmek bir teknik adam meziyetidir ve bunları yapıyorum, yaptırıyorum. Güzel işler de yaptık ama bazen şanssızlık da var. Teknik adam olarak en şanssız olduğum dönemi yaşıyorum. Bundan önceki takımlarda ofansif anlamda istediğimiz şeyleri yapmıştık. Oyuncuların şanssızlığı ve formsuzluğu da olabilir. Oyuncu gol kaçırdığı için kimseyi suçlayacak halimiz yok. Atamayınca olmuyor. Kayseri takımı iyi oynayarak bizi yenmedi, mücadele ettiler. Duran toptan kaybediyoruz. Biraz da oyuncu insiyatif almalı diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: Maçta tüm istatistiklerde üstün olmamıza rağmen mağlup ayrıldık - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Üzülmez: Maçta tüm istatistiklerde üstün olmamıza rağmen mağlup ayrıldık - Son Dakika
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