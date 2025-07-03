Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer almıştı. Ancak yeni sezona da tam anlamıyla hazır başlayamayacak.
Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Icardi, eski eşi Wanda Nara ile süren hukuki sürecin bir parçası olarak iki kızının velayetini alabilmek için dava süreciyle uğraşıyor. Bu gelişme nedeniyle Türkiye'ye dönüşünü erteleyen yıldız futbolcu, Galatasaray yönetiminden süre talep etti.
Galatasaray cephesi, sezon başı kampının takım bütünlüğü açısından kritik olduğunu belirterek önce Icardi'nin bu talebine mesafeli yaklaştı. Ancak futbolcunun durumu belgeleyerek ve doğrudan yönetimle iletişime geçerek yaptığı açıklama, tabloyu değiştirdi. "Mahkeme işlerini hallettikten sonra döneyim" diyen Icardi'ye, konunun özel ve hassas olması gerekçesiyle 2 haftalık ek izin verildiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı forma ile toplamda 87 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 61 gol ve 22 asistle takımına doğrudan katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti - Son Dakika
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