Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldığı maçın sonrasında çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından güldüğü bir anı paylaştı. Yıldız ismin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu ve Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.
İşte Icardi'nin o paylaşımı;
