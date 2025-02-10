Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek - Son Dakika
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Spor

Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaşmaya vardı. Ancak takımdaki yabancı sayısı nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, sakatlığı devam eden Mauro Icardi'yi TFF listesine dahil etmeyecek.

10.02.2025 14:33  Güncelleme: 14:39
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Ara transfer döneminde kadrosuna Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina'yı katan Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir karar aldı.

Yıldız futbolcu Przemyslaw Frankowski ile de anlaşmaya varan sarı-kırmızılılarda, yabancı sınırı nedeniyle Mauro Icardi'yi TFF listesine dahil etmeyecek.

LİSTEYE ALINMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre kadrodaki yabancı sayısı nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetimi, sakatlığı devam eden Mauro Icardi'yi TFF listesine dahil etmeyecek.

SEZONU KAPATMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ismi güncellenen kadroya dahil edilmişti. Icardi, Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Uzun süredir formasından uzak kalan deneyimli golcünün sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Picardi boynuzlu Kardeş Sen Merak Etme Şampiyon GS 18 31 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    takımla bile durmuyo tatilde 6snin paralarını gacılara yediriyor ahahhaha 19 17 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    zaten sezonu kapattı listeye almaya gerek yok tam iyileşir seneye daha verimli olacak şekilde formasını giyer 26 7 Yanıtla
  • Emin Erol:
    wanda nara boynuzladı seni 9 12 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    çelikiti gtün açık kalmış rüya görüyon hayallerde yaşama kalk yerinde yat kulübene geç 5 14 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    ıcardı bitti, wanda rezaletinden sonra gs’nin yumuşak karnı oldu… uğraşır dakip seyirci kanaatimce… 11 5 Yanıtla
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