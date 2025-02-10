Ara transfer döneminde kadrosuna Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina'yı katan Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir karar aldı.
Yıldız futbolcu Przemyslaw Frankowski ile de anlaşmaya varan sarı-kırmızılılarda, yabancı sınırı nedeniyle Mauro Icardi'yi TFF listesine dahil etmeyecek.
TRT Spor'un haberine göre kadrodaki yabancı sayısı nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetimi, sakatlığı devam eden Mauro Icardi'yi TFF listesine dahil etmeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ismi güncellenen kadroya dahil edilmişti. Icardi, Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Uzun süredir formasından uzak kalan deneyimli golcünün sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.
Son Dakika › Spor › Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek - Son Dakika
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