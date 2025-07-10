Icardi'nin Durumu İyi

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bu dakikaya kadar her şey mükemmel gitti. Oyuncunun iyileşmesi, her şeyi yapabilmesi, onu riske etmemizi gerektirmiyor. Çünkü bağın kanlanma süresi var. Günden güne mukavemeti artıyor. Yani ne kadar geç çıkarsa o kadar risk azalıyor" dedi.

Galatasaray'ın basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanda Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi verdi.

Takımda sakat futbolcu bulunmadığını söyleyen İnce, "Kenarda olan, grubun dışında kalan tek oyuncumuz Mauro. Gidişatında herhangi bir anormallik yok. Bu dakikaya kadar her şey mükemmel gitti. Son yıllarda bununla ilgili çok fazla çalışma var. Oyuncunun iyileşmesi, her şeyi yapabilmesi, onu riske etmemizi gerektirmiyor. Çünkü bağın kanlanma süresi var. Günden güne mukavemeti artıyor. Yani ne kadar geç çıkarsa o kadar risk azalıyor. O yüzden biz de şu anda ihtiyacımız olmayan bir risk almıyoruz, işin doğrusu bu. Beraber oyuncuyla, hocayla oturup konuşacağız. Mauro gayet iyi durumda. O riski almamızı gerektirecek zamana kadar zamanı doğru kullanacağız" diye konuştu. - İSTANBUL