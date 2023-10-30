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Artık inkar etmiyor! Wanda Nara lösemi olduğunu açıkladı - Son Dakika

Artık inkar etmiyor! Wanda Nara lösemi olduğunu açıkladı

Son Güncelleme: 30.10.2023 08:35

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ancak bu konuda konuşmaktan kaçınan Nara, lösemi olduğunu açıkladı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, lösemi olduğunu açıkladı. Hastalığını ilk etapta kabullenemediğini belirten Nara, "Ben lösemiyim. İlk başlarda 'Bende bir şey var' diyordum, sonra ona hastalık demeyi başardım. Şimdi de adını koydum." diye konuştu." dedi.

"HER HAFTA SONUÇLARI ALMAYA GİTTİĞİMDE NEFESİM KESİLİYOR"

Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor. Bu hassas bir konu özel kalmasını tercih ederdim ama anlıyorum. Lanata'yı şikayet etmemeye karar verdim. O bir gazeteci ve eğer bilgi ona ulaştıysa bunu yayınlaması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

ARJANTİN'DE TEDAVİ GÖRÜYOR

Her geçen gün sağlık durumunda gelişme kaydeden Wanda Nara, ülkesi Arjantin'de uzmanlaşmış bir hematoloji merkezi olan Fundaleu'da tedavi görüyor.

Icardi'nin eşi Wanda Nara, lösemi olduğunu açıkladı

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Son Dakika Spor Artık inkar etmiyor! Wanda Nara lösemi olduğunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artık inkar etmiyor! Wanda Nara lösemi olduğunu açıkladı - Son Dakika
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