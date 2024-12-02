Icardi Operasyondan Başarıyla Geçti

Spor

Galatasaray, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, bugün Buenos Aires'te bulunan Santorio Las Lomas Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Mauro Icardi de geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumunun iyi olduğunu belirterek, "Yakında geri döneceğim" dedi. - İSTANBUL