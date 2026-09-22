Icardi\'ye 2099 şoku! Sonrasında yaptığı paylaşım olay oldu

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netleşmeyen Mauro Icardi, bu kez Arjantin'de aldığı trafik cezasıyla gündeme geldi.

BAKANLIK EHLİYETİNE EL KOYDU

Buenos Aires Eyalet Ulaştırma Bakanlığı, Icardi'nin araç kullanırken görüntülendiği bir videoyu paylaştı. Bakanlık açıklamasında, Icardi'nin süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı, araçta bulunan China Suarez'in emniyet kemerini çıkardığı ve Icardi araç kullanırken pencereden dışarı sarktığı belirtildi.

Açıklamada, Icardi'nin ehliyetine önlem amacıyla el konulduğu ve yeni ehliyet alabilmesi için sürüşe uygunluğunun değerlendirileceği ifade edildi.

CEZANIN SÜRESİ 2099 OLARAK AÇIKLANDI

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Icardi hakkında uygulanan trafikten men kararının 2099 yılına kadar geçerli olduğu aktarıldı.

ICARDI'DEN BAKANLIĞA SERT YANIT

Bakanlığın açıklamasının ardından Icardi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak karara tepki gösterdi. Arjantinli yıldız, "2029'a kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl iptal ettiklerini öğrenmek istiyorum" diyerek karara ilişkin soru işaretlerini dile getirdi.

Icardi ayrıca, "Ulaştırma bakanlığının medyada biraz yankı uyandırmak için bana bulaşması garip geliyor. Sokakları düzeltmekle uğraşın ki ülkemizde daha iyi bir trafik akışı olsun" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, açıklamasının devamında yetkilileri eleştirerek "İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve işe koyulun" dedi. Icardi ayrıca Arjantin ehliyetini Avrupa ehliyetine çevirirken teslim edilmesi gerektiğini belirterek, kendisine uygulanan işlemin niteliğini sorguladı.